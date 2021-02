Erika Rischko, de 81 de ani, din Germania a ajuns vedeta pe internet dupa ce a a publicat primul ei videoclip pe TikTok in care face excerciții fizice, informeaza Reuters. Dupa ce Germania a intrat in perioada de lockdown dupa declansarea pandemiei de coronavirus in primavara trecuta, femeia a publicat peste 100 de inregistrari in care apare facand exercitii precum plank si tractiune la bara, dar si dansand, pentru a-i incuraja si pe altii sa ramana activi in perioada lockdownului. A strans circa 125.000 de urmaritori si peste 2 milioane de aprecieri in aplicatia TikTok, extrem de populara in…