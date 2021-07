O femeie care purta un tricou cu imaginea revistei franceze Charlie Hebdo a fost atacata cu un cutit duminica în Hyde Park din centrul Londrei, a anuntat politia din capitala britanica, relateaza AFP și Barrons, potrivit Agerpres.



&"Politia a fost chemata de serviciile de urgenta duminica la ora 15:34 pentru o agresiune la Speakers' Corner&" din Hyde Park, a precizat duminica seara Met Police (politia metropolitana) într-un comunicat.





Shocking #woman wearing #CharlieHebdo T-shirt is #STABBED at Speakers’ Corner in Hyde Park in #London, cops hunt knifeman…