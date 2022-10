Stiri pe aceeasi tema

- O locuitoare a capitalei susține ca a fost agresata de un taximetrist, in timp ce se afla in mașina acestuia, impreuna cu fiul sau minor. Imaginile video din momentul incidentului au fost postate pe o rețea de socializare. Serviciul de presa al Yandex Go, partener al parcului de taxi in care activeaza…

- O locuitoare a capitalei susține ca a fost agresata de un taximetrist, in timp ce se afla in mașina acestuia, impreuna cu fiul sau minor. Imaginile video din momentul incidentului au fost postate pe o rețea de socializare. Compania de taxi a venit cu o reacție la cele intamplate.

- O femeie de 34 de ani și doi copii de 4 și respectiv 7 ani au fost loviți de un taxi in timp ce traversau strada regulamentar. Accidentul a avut loc in dimineața pe strada Ginta Latina din sectorul Ciocana al Capitalei.

- O femeie de 62 de ani a fost lovita de o mașina a poliției, in municipiul Calarași. Polițistul a fost testat cu alcooltestul, iar rezultatul a fost negativ, relateaza realitateadecalarasi.net.La data de 04 septembrie, ora 05.10, un polițist din cadrul I.P.J. Calarași nu a acordat prioritate de trecere…

- Un sofer din Tulcea a accidentat, marti seara, doua adolescente care traversau strada in municipiul Braila, incident in urma caruia o fata de 17 ani și-a pierdut viața la spital, informeaza news.ro . „In jurul orei 20:30, politistii au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe raza municipiului…

- O romanca de 28 de ani, aflata la munca la Rimini, regiunea italiana Emilia-Romagna, a ajuns la spital, dupa ce un hoț de mașini urmarit de poliție a luat-o pe capota și a aruncat-o la 10 metri, pe caldaram. In mod miraculos, chelnerița a scapat cu viața, relateaza publicația Corriere Romagna. Presa…

- O femeie cu un copil au fost striviți de o mașina, pe o strada din Chișinau. Accidentul s-a produs pe o trece de pietoni, in timp ce victimele traversau strada. Potrivit imaginilor video, totul s-a intamplat miercuri, in data de 13 iulie, la ora 17:20. Autorul imaginilor susține ca femeia și copilul,…

- Politistii valceni fac verificari pentru identificarea soferului unui autoturism care joi dimineata a accidentat o femeie si un copil care traversau strada in apropierea unui sens giratoriu din nordul municipiului resedinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politiei Judetean, potrivit Agerpres.Purtatorul…