Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii, gemeni, un baiat și o fata, de doi ani, au murit, miercuri seara, dupa ce au cazut de la etajul zece al unui bloc din Ploiești. Tragedia a avut loc pe Bulevardul Republicii, unde locuia familia celor doi copii. Fratele și sora, in varsta de 2 ani și o luna, au cazut in […] The post FOTO/Tragedie…

- O femeie, in varsta de 85 de ani s-a aruncat in gol de la etajul trei al Spitalului Raional din Hincești. Totul s-a intamplat la data de 24 iulie, polițiștii au fost sesizați de angajații spitalului. Informația a fost confirmata de ofițera superioara de presa al IP Hincești, Cristina Vicol.

- O femeie in varsta de aproximativ 40 de ani a murit, sambata, dupa ce a cazut de la etajul 6 al unui bloc din bucurești. Echipajul SMURD care a ajuns de urgența la fața locului nu a mai putu face nimic pentru victima. Polițiștii de la Omoruri și procurorii vor stabili acum ce s-a intamplat…

- Doua surori au decis sa-și puna capat zilelor impreuna, dupa ce s-au aruncat de la etajul 13 al celui mai inalt bloc din oraș. Potrivit primelor informații, copilele nu locuiau in acel loc și nu se știe motivul pentru care au recurs la sinucidere. Fetele s-au aruncat impreuna de pe cea mai inalta cladire…

- Tragedie in Cluj-Napoca, acolo unde in aceasta dimineața s-a dat alarma la 112. Potrivit martorilor, o femeie a fost gasita inconștienta la pamant dupa ce ar fi cazut de la inalțime. Victima a fost resuscitata timp de o ora Un apel la 112 anunța in aceasta dimineața, in jurul orei 05:40, faptul ca o…

- O femeie de 37 de ani a cazut miercuri dimineața de la etajul 7 al unui bloc din cartierul Intre Lacuri din Cluj-Napoca, anunța ISU Cluj. Incidentul a avut loc in jurul orei 5.30. Politia face cercetari pentru a stabili daca este vorba despre o sinucidere sau nu, potrivit Ziua de Cluj. Polițiștii din…

- Un grav accident de circulație a avut loc pe DN 17 in Șieu Magheruș, judetul Bistrita Nasaud. In accident au fost implicate doua autoturisme. In ele se aflau 3 adulți și un copil de 2 ani. Șoferița, o femeie din Maramureș, insarcinata in 20 de saptamani, a ramas intre fiarele contorsionate, in urma…

- In aceasta dimineața, un cumplit accident a avut loc la Rastolița, județul Mureș, la trecerea la nivel cu calea ferata, in care un autoturism a fost izbit puternic de un tren. Din nefericire, in ciuda eforturilor depuse de catre echipajele de salvare sosite la fața locului in aplicarea manevrelor de…