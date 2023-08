Stiri pe aceeasi tema

- Tupeul fantastic al unor hoți a fost surprins de camerele de supraveghere ale unei bijuterii din Arad. Pe imagini apare o femeie insarcinata, care, profitand de un moment de neatenție al angajatului, intinde mana peste tejghea și fura o bijuterie din aur in valoare de peste doua mii de lei. Totul a…

- O thailandeza in varsta de 49 de ani, declarata moarta, s-a trezit in mod miraculos in timp ce era transportata la templul budist unde se organiza inmormantarea ei. Incidentul a avut loc joia trecuta in provincia Udon Thani, potrivit site-ului de știri thailandez Khao Sod. Mujer 'muerta', de 49 anos,…

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineata, la o garsoniera dintr-un bloc din Murfatlar, județul Constanța, iar peste 30 de persoane, printre care si trei copii, au fost evacuate din cladire. Proprietara locuintei, o femeie de 75 de ani, a suferit un atac de panica. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Femeia de 36 de ani care a fost injunghiata mortal marțea trecuta in timp ce lucra in magazinul Albert Heijn din Haga este Antoneta Gjokja. Toți angajații sunt profund impresionați. In fața magazinului sunt multe flori. Steagul este arborat in berna la sediul central al lanțului de supermarketuri. Antoneta…

- Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși in judecata, marți, de procurorii DIICOT, care ii acuza de grup infracțional organizat, trafic de persoane in forma continuata, viol in forma continuata, acces ilegal la sistem informatic, alterarea integritații datelor informatice și instigare la lovire…

- Peste 20.000 de persoane au fost evacuate in urma eruptiei celui mai activ vulcan din Filipine. Oamenii au fost gazduiți in 27 de centre de evacuare. Vulcanului Mayon, situat in provincia estica Albay, a erupt din nou pe data de 8 iunie, iar fluxul incandescent a ajuns la aproximativ un kilometru de…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea care prevede ca divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, in orice mod, a unei imagini intime a unei persoane identificate, fara consimtamantul acesteia, de natura sa-i provoace o suferinta psihica sau o stirbire a imaginii sale,…

- Compania BioNTech, una dintre primele care a dezvoltat un vaccin impotriva COVID-19, se va prezenta luni in instanța pentru a se apara intr-un proces intentat de o femeie din Germania care solicita despagubiri pentru presupuse efecte secundare ale vaccinului, primul dintre sutele de posibile cazurilor…