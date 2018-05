Stiri pe aceeasi tema

- BErba:ii faimo"i din showbiz, lumea filmului "i nu numai, fac toate femeile sE suspine! }n func:ie de personajul pe care il vei alege, vei afla ce fel de femeie e"ti "i dacE te-ai potrivi cu acesta. Ai curaj?

- Lilly Willetts a fost o tanErE extrem de inventivE "i a ales sE petreacE timpul intr-un mod util. SEtulE de momentele infernale petrecute in ma"inE, din pricina unui blocaj rutier, femeia a scos o pEturE din portbagaj "i s-a a"ezat in mijlocul strEzii. Motivul? Ob:inerea unui bronz rapid.

- Doi brașoveni, o femeie și un barbat, au fost arestați preventiv, duminica, in urma unui incident violent inregistrat in zona strazii Poienelor din municipiul Brașov. Incidentul s-a petrecut in noaptea de sambata, cand doi politisti de la Secția 4, care legitimau doua persoane, au fost injurati si amenintati…

- O femeie din China, care calatorea cu trenul, a intrat prin scanerul cu raze X al stației pentru ca a vrut sa-și pazeasca banii din geanta. Responsabilii de securitate i-au comunicat femeii ca și bagajele mici trebuie sa fie scanate, iar aceasta n-a vrut sub nicio forma sa iși lase geanta nesupraveheata.…

- Zece masini au fost avariate in noaptea de luni spre marti, in municipiul Constanta, de o conducatoare auto care a lovit autoturismele parcate, iar la un moment dat masina condusa de aceasta s-a rasturnat peste alte doua autovehicule. De asemenea, in urma acestui impact, ea a lovit si un stalp de electricitate…

- Rudele unei femei care locuia intr-o gospodarie din localitatea Samboieni, comuna Sanmartin, au avut parte duminica seara de o descoperire macabra. Din primele informații, femeia, in varsta de aproximativ 80 de ani, a fost gasita carbonizata, in curtea casei. Cadavrul prezenta arsuri pe o suprafața…

- Paznicii unui supermarket din Satu Mare sunt acuzati ca au inchis o persoana a strazii cu deficiente mintale intr-o cusca pentru deseuri. Scena a fost observata de o femeie care iesea de la cumparaturi si se urca in masina. Ea a facut mai multe fotografii si le-a publicat pe Facebook, impreuna cu un…