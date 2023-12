Vloggerul din Romania Cosmin Avram, care a plecat recent in Federația Rusa pentru un nou reportaj, a intalnit o familie de moldoveni, stabilita de peste 20 de ani in Rusia. „Cum traiesc cu adevarat romanii in Moscova și de ce au ales Rusia și nu o țara europeana?” - la aceasta intrebare a cautat raspuns Cosmin.