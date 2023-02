Stiri pe aceeasi tema

- O uzina de drone militare din Letonia care apartine companiei americane Edge Autonomy a luat foc marti dupa-amiaza. 50 de pompieri și noua autocisterne au intervenit pentru stingerea incendiului foarte violent. Uzina, care se afla intr-o suburbie a capitalei letone Riga, construiește drone pentru țarile…

- Imagini de la perchezițiile facute de anchetatorii ucraineni la fostul ministru adjunct al Apararii Oleksandr Mironiuk, intr-o ancheta privind fraudele in achizițiile facute de Ministerul Apararii din Ucraina, au devenit virale pe rețelele de socializare. Surse citate de publicația ucraineana Pravda…

- Imagine virala cu o bucatarie galbena ramasa fara perete in blocul bombardat din Dnipro. Se vad mere pe masa și farfurii in chiuveta. Imaginea unei bucatarii luminoase a unei familii din Ucraina, ramasa fara un perete dupa atacul cu rachete din Dnipro, a ajuns virala pe rețelele sociale și a provocat…

- Un soldat rus incarcat, la propriu, de bagaje, cu lucruri furate din Ucraina, se lauda cat poate cara. Imaginile, postate pe rețeaua Telegram, au devenit rapid virale. The post Cat poate sa fure un soldat rus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- O fabrica „din epoca sovietica” din Romania va produce obuze la standarde NATO, cat și tipuri compatibile cu armele la standarde sovietice folosite de Ucraina, scriu jurnaliștii de la „The Wall Street Journal”. Germania va cofinanța costurile de extindere a fabricii de armament, dar și cele cu muniția…

- Un nou atac puternic al Rusiei asupra Ucrainei a fost inregistrat in noaptea de miercuri spre joi, dar și joi dimineața, potrivit oficalilor ucraineni, care susțin ca peste 120 de rachete au fost trase asupra unor diferite regiuni. Cele mai mari explozii s-au produs langa cea mai mare centrala nucleara…

- Peste 2.000 de persoane si-au dat demisia din Armata romana in primele 9 luni ale anului, numar dublu fata de cel consemnat in intreg anul 2021 (mai mult de 1.000) si de 4 ori mai mare comparativ cu situatia de pe parcursul anului 2020 (circa 500), releva date analizate de Profit.ro. Armata romana inregistra…

- Tribunalul Presnenski din Moscova a decis miercuri expulzarea forțata din Rusia a cetațeanului moldovean Nikolai Lebedev, cunoscut in mediul online ca bloggerul Nekoglai, transmite Interfax. Nekoglai va fi expulzat pentru ca a parodiat intr-un clip video armata rusa – mai exact a ironizat atitudinea…