Stiri pe aceeasi tema

- O explozie de mare amploare s-a produs sambata de-a lungul unui gazoduct in partea centrala a Ucrainei, transmite dpa.Compania Ukrtransgaz a confirmat incidentul si a avertizat locuitorii din zona orasului Lubni ca vor exista perturbari in furnizarea gazului.Livrarile de gaz natural catre Europa nu…

- O explozie de mare amploare s-a produs sambata de-a lungul unui gazoduct in partea centrala a Ucrainei, transmite dpa. Compania Ukrtransgaz a confirmat incidentul si a avertizat locuitorii din zona orasului Lubni ca vor exista perturbari in furnizarea gazului, anunța AGERPRES. Livrarile…

- Anunțul a fost facut pe Twitter de Președintele C.E., Ursula Von der Leyen.We are providing safe & effective #COVID19 vaccines for Europeans.We have authorised the @moderna_tx vaccine, the 2nd vaccine approved in the EU.Europe has secured so far 2 billion doses of potential vaccines - more than enough…

- Premierul a anunțat restricțiile la nivel național aplicate de miercuri intr-un mesaj televizat de aproape opt minute. Johnson a dezvaluit ca numarul cazurilor de COVID-19 crește rapid in fiecare parte a țarii din cauza noii variante de coronavirus. Acesta a anunțat ca nivelul de alerta coronavirus…

- Premierul a anunțat restricțiile la nivel național aplicate de miercuri intr-un mesaj televizat de aproape opt minute. Johnson a dezvaluit ca numarul cazurilor de COVID-19 crește rapid in fiecare parte a țarii din cauza noii variante de coronavirus. Acesta a anunțat ca nivelul de alerta coronavirus…

- SE REDESCHID MAGAZINELE IN FRANTA Magazinele considerate "neesentiale" se redeschid sambata in Franta, dupa ce au ramas inchise timp de o luna, din cauza izolarii impuse in lupta impotriva covid-19. Aceasta redeschidere intervine cu mai putin de o luna inainte de Craciun - o perioada cruciala pentru…

- O gospodarie situata intr-o zona retrasa și greu accesibila din satul sucevean Piraie, comuna Malini, a fost cuprinsa de flacari, puțin dupa miezul nopții trecute, din cauza coșului de fum neizolat corespunzator fața de materialele combustibile. Potrivit ISU „Bucovina”, proprietarul, in virsta de 77…

- Europa cunoaste in prezent o „explozie” a numarului de cazuri de COVID-19 si nu trebuie sa relaxeze eforturile contra pandemiei, a avertizat joi directorul filialei europene a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, scrie AFP.