VIDEO O elevă din Iași, superstar! Romina Apostol merge mai departe în concurs O noua semifinala Superstar Romania a avut loc sambata seara. Opt concurenți au urcat pe scena, insa doar trei au mers mai departe, spre live-uri. Printre cei calificați este și o eleva din Iași, Romina Apostol. Tanara are 16 ani și este din Iași. Danseaza, picteaza și spune ca are o latura artistica puternic dezvoltata. Știe sa cante la vioara, pian și chitara și activeaza, alaturi de un coleg, intr-o trupa de rock și blues. A cantat in deschiderea lui Beth Hart, a avut turnee și o sumedenie de concerte in diverse pub-uri. Concurenții au interpretat cate doua piese in fața publicului și a juraților.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

