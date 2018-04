Stiri pe aceeasi tema

- Pacientul a fost transferat la Institutul de Psihiatrie pentru investigatii suplimentare. De asemenea, femeia care a cazut de pe casa cand curata zapada a ramas internata la Spitalul de Neurochirurgie. Victima, in varsta de 51 de ani, care a cazut de pe acoperis in timp ce dezapezea, a fost spitalizata…

- Un accident rutier s-a produs ieri seara pe strada Valea Crucii din sectorul Botanica al Capitalei. Șoferul unui microbuz in varsta de 38 de ani, nu s-a asigurat in timp ce a ieșit la depașire și a lovit doua mașini.

- UPDATE: Potrivit IJP Prahova, soferul unuia dintre autoturisme ar fi decedat. In total sunt implicate 6 persoane, dintre care 2 copii. Unul dintre minori a fost transportat la spital cu traumatism cranio-cerebral si traumatism cranio-facial. Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp…

- Astfel, un pacient in varsta de 31 de ani din judet a fost internat in sectia clinica OMF de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu fractura de mandibula, cu contuzie toraco-abdominala, cu traumatism cranio-cerebral si cu traumatism cranio-facial. Un al doilea pacient, un barbat in varsta de 33 de ani din…

- Explozie intr-un bloc din Deva, duminica dimineața. O femeie in varsta de 86 de ani a fost transportata de urgența la spital, dupa ce a suferit arsuri la nivelul mainilor și feței. Angajații companiei de gaz fac masuratori privind concentratia gazelor si spun ca probabil explozia s-a produs ca urmare…

- Un tanar de 22 de ani din Tomesti a fumat atat de multa marijuana incat a fost transportat de urgenta la spital, unde, dupa ce a fost stabilizat, a fost dirijat catre Institutul de Psihiatrie „Socola" pentru tratament de specialitate. Un alt barbat de 30 de ani a fost batut de parintii sai, ajungand…

- Un muncitor a suferit arsuri vineri, in urma unui incendiu fara flacara care a afectat o locomotiva in Halta Grivita. Potrivit Biroului de presa al ISU Bucuresti-Ilfov, incendiul a avut loc in sala motoarelor, unde instalatia electrica a unei locomotive a ars fara flacara. La…

- Pacientul a fost transportat in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu numeroase rani. „Barbatul, policontuzionat prin agresiune fizica, prezenta traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunostintei, traumatism cranio-facial, epitaxis anterior bilateral oprit spontan,…