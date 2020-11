VIDEO O companie aeriană rusă a fost acuzată de efectuarea unui zbor falic O compania aeriana low-cost din Rusia a fost în spatele unui traseu de zbor falic efectuat în semn de sprijin pentru capitanul echipei naționale de fotbal care a fost implicat într-un scandal sexual, relateaza Moscow Times.



Agenția Federala de Transport Aviatic al Rusiei, Rosaviatsia, a declarat ca zborul nr. 11 Moscova-Ekaterinburg cu 102 de pasageri la bord al companiei Pobeda a prezentat un pericol pentru siguranța.



Reprezentanții Pobeda au declarat la momentul respectiv ca piloții au efectuat cel mai probabil manevra pentru a-și arata sprijinul pentru capitanul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

