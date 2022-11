Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza de doua decenii, Rusia a relansat productia brandului auto Moskvich din era sovietica la o fabrica din apropiere de Moscova, la care a renuntat grupul francez Renault, a anuntat Ministerul Industriei si Comertului, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele SUA, Joe Biden si-a exprimat joi scepticismul fata de afirmatia președintelui rus, Vladimir Putin, ca nu are nicio intentie de a recurge la arme atomice in Ucraina, transmite Reuters și Agerpres. In aceeasi zi, Putin minimalizase confruntarea nucleara cu Occidentul, sustinand ca Rusia nu…

- Ca urmare a invaziei Ucrainei de catre Rusia, Renault a anunțat in luna mai ca parasește aceasta țara. Uzina de langa Moscova, unde erau asamblate modele ca Duster, Kaptur, Arkana și Nissan Terrano, a fost naționalizata și redenumita "Moscow Automobile Factory Moskvich". Tot in luna mai s-a vorbit serios…

- Sandero, Duster și Bigster vor fi urmatoarele mașini electrice ale Dacia. Sosit in Romania impreuna cu președintele grupului Renault, Jean-Dominique Senard, directorul general al marcii Dacia la nivel mondial, Denis Le Vot, a dezvaluit pașii catre electrificare ai marcii romanești, potrivit economica.net. …

- Scafandrii ruși vor examina duminica pagubele provocate de o explozia puternica de pe "podul lui Putin". Acesta este un simbol prestigios al anexarii peninsulei de catre Moscova și o ruta de aprovizionare cheie pentru forțele care lupta in sudul Ucrainei, precizeaza Reuters. Fii la curent…

- Cand Alexandru și soția sa Svetlana au sosit pentru o vacanța de doua saptamani in Muntenegru, ei planuiau sa se intoarca acasa, dar anunțul președintelui rus Vladimir Putin de mobilizare publica a trupelor i-a facut sa-și regandeasca calatoria inapoi. Vorbind cu Reuters in orașul Budva din Muntenegru,…

- Kremlinul a declarat joi (22 septembrie) ca rapoartele despre exodul barbaților in varsta de recrutare din Rusia dupa anunțul președintelui Vladimir Putin privind mobilizarea parțiala au fost „exagerate”. De cand președintele Putin a declarat miercuri mobilizarea parțiala a rezerviștilor, zborurile…

- UPDATE Autoritatile ucrainene au acuzat joi Rusia ca a intreprins lovituri de artilerie asupra orasului Energodar, unde se afla centrala nucleara Zaporojie, chiar in ziua in care o misiune a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) urmeaza sa ajunga acolo, informeaza AFP. In acelasi timp,…