Stiri pe aceeasi tema

- German Chancellor Olaf Scholz called for more countries to join international efforts to isolate Russia, saying President Vladimir Putin must not be allowed a victory in Ukraine that could embolden other warmongers, according to Bloomberg. Scholz’s plea comes as the European Union struggles to maintain…

- Un elev din Rusia a fost dus la secția de poliție dupa ce a scris mesajul „Slava Ucraina” pe grupul de chat al clasei, scrie publicația Nexta. Baiatul, elev in clasa a III-a in localitatea Zvenigorod din Rusia, a scris pe grupul de chat al școlii „Slava Ucraina”. Parintele unui coleg l-a denunțat, astfel…

- European Union energy ministers will meet Monday to discuss Russia’s decision to cut gas supplies to Bulgaria and Poland, and debate planned new sanctions over Moscow’s war on Ukraine, according to AP News. The 27 nation-bloc has imposed five rounds of sanctions on Russian officials, oligarchs, banks,…

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, urmeaza sa se intalneasca marti, la Moscova, cu presedintele rus, Vladimir Putin, relateaza BBC. Intalnirea, care va avea loc la Kremlin, se va concentra pe asumarea unui rol diplomatic mai important al Natiunilor Unite in vederea incetarii razboiului din…

- Rusia a expulzat, vineri, 18 diplomați ai Uniunii Europene, ca represalii la decizia Bruxelles-ului de a declara 19 ruși personae non gratae pe 5 aprilie. UE a calificat decizia Rusiei drept „un pur pas de represalii”, care „va adanci și mai mult izolarea sa internaționala”. La 5 aprilie, UE a declarat…

- Forțele ruse au inceput sa se retraga din Cernobil și de pe aeroportul din Gostomel, a anunțat Pentagonul. Moscova a anunțat o incetare a focului, joi, pentru evacuarea civililor din Mariupol. Ucrainenii se pregatesc insa pentru noi asalturi rusești in estul țarii. Fortele ruse incep sa se retraga…

- Vladimir Putin avertizeaza ca sanctiunile Occidentului impotriva Rusiei seamana cu o declaratie de razboi la adresa țarii sale. Vladimir Putin a declarat sambatata, la televiziunea de stat rusa, ca Ucraina ar trebui sa fie „demilitarizata” și sa aiba un statut neutru, iar „operațiunea speciala” de invadare…