Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in Turcia, dupa ce un nou seism puternic a zguduit estul țarii. Cutremurul a avut intensitatea de 5,6 pe Richter și s-a produs la adancimea de 10 kilometri, intr-o zona deja afectata de seismele din ultimele saptamani. Cutremurul a avut loc la ora 12:04 (ora locala) – ora 11:04 (ora Romaniei)…

- UPDATE Cutremurul a provocat moartea unei persoane, ranirea a 69 de persoane si prabusirea a circa 30 de cladiri, au anuntat autoritatile turce, care au declansat noi operatiuni contracronometru de salvare a mai multor persoane despre care se crede ca sunt prinse sub daramaturi, relateaza agentia Anadolu.…

- Un om a murit și 69 au fost raniți dupa ce un nou seism puternic a lovit partea de est a Turciei. Cutremurul a avut 5,6 grade pe Richter, și s-a produs in zona deja afectata de seismele din ultimele saptamani.

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,4, produs aseara in Turcia, in provicia Hatay, a fost simtit si in Siria, Egipt si Liban. La scurt timp a urmat o replica de 5,8. Potrivit ministrlui turc de Interne, trei persoane au murit si peste 200 au fost ranite. Mai multe cladiri s-au prabusit.

- Doua seisme puternice (6,4 si 5,8) au zguduit din nou nordul Siriei si provincia turca Hatay (sud) luni seara, cea mai afectata de cutremurul din 6 februarie care a facut peste 45.000 de morti in cele doua tari, noteaza AFP.

- Hakan Yasinoglu, 45 de ani, a fost scos in viața de sub daramaturile unei cladiri din Antakya, regiunea Hatay, vineri, 17 februarie, la 278 de ore dupa cutremurul care a devastat Turcia, relateaza libertatea.ro , cu referire la Sabah.

- Erzin este mic oras din provincia Hatay din sudul Turciei, care a fost devastata de cutremurul din 6 februarie. In regiune, mii de cladiri au fost facute una cu pamantul, in timp ce alte zeci de mii sunt de nelocuit. Erzin, in schimb, este o oaza de siguranta si normalitate, in timp ce viata din jurul…

- O fetița in varsta de 10 ani a fost salvata de sub daramaturi in provincia Hatay din sudul Turciei, la 147 de ore de la cutremurul devastator care a lovit luni regiunea, potrivit municipalitații din Istanbul, citata de CNN.