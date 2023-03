Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii au scos in viata un caine dintr-o cladire prabusita din sudul Turciei, la trei saptamani dupa cutremurul mortal de luna trecuta. Echipe de salvatori au unei administratii locale turce din centrul Turciei l-au salvat miercuri pe cainele Aleks si l-au predat Haytap, o asociatie turca de protectie…

- Fotografia cu bebelușul de 7 luni scos dintr-o cladire prabușita face inconjurul lumii. Un bebelus de 7 luni a fost salvat de sub daramaturi in sud-estul Turciei, dupa cutremurele devastatoare din aceasta tara si din Siria vecina, a relatat duminica dimineata postul TRT, preluat de dpa. Salvatorii au…

- Un membru al echipei de salvare ADAK, care incerca sa ajunga la supraviețuitorii aflați in epava unei școli din Hatay sambata (11 februarie), a fost ingropat sub daramaturi dupa ce resturile ramase au cazut peste echipa sa. Imaginile din zona au aratat ca alți membri ai echipei au reușit sa fuga inainte…

- O inregistrare video dramatica difuzata de municipalitatea din Istanbul arata momentul in care un nou-nascut a fost scos dintre daramaturi in provincia de frontiera turca Hatay, vineri (10 februarie). Bebelușul a fost salvat la 90 de ore dupa un cutremur puternic care a lovit Turcia și Siria vecina,…

- Au trecut patru zile de la cutremurele devastatoare din Turcia, iar operațiunile de cautare continua. Deși experții spun ca dupa 72 de ore de la seism, șansele de a fi gasiți supraviețuitori scad considerabil, salvatorii asista zilnic la miracole precum recuperarea in viața a unei mame și a celor trei…

- Un bebelus de doar 20 de zile a fost scos in viața din ruinele unei case daramate de cutremurul de luni din Turcia. Momentan, nu se stie daca a mai supravietuit cineva din familia lui, informeaza Metro.co. Salvatorii au fost fotografiați ținandu-l in brațe pe baiețelul Kerem Agirtas, in timp ce cautau…

- Echipa salvatorilor din Republica Moldova plecati in misiune in Turcia au reusit sa scoata un baietel in varsta de trei ani de sub ruinele unui bloc pus la pamant de cutremurul devastator produs in urma cu patru zile. Micutul a fost, cel mai probabil, protejat de o ruda cu propriul corp, care nu a supravietuit.…

- Incendiul, din care se ridica o coloana de fum negru, a izbucnit in urma cutremurelor puternice de luni, in portul Iskenderun din provicia Hatay, aflata in sudul Turciei, pe malul Marii Mediterane, relateaza Reuters și The Guardian, citat de News.ro . La o zi dupa dezastru, focul inca nu a fost stins.…