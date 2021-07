Stiri pe aceeasi tema

- Australianca Jessica Fox a cucerit, joi, prima medalie olimpica de aur din istoria probei de canoe slalom feminin, nou introdusa in programul Jocurilor de la Tokyo, relateaza AFP. Fox (27 ani) era deja tripla medaliata olimpica la kaiac slalom, doua medalii de bronz (una la JO 2020) si una…

- Romania a cucerit prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, miercuri, la canotaj, in proba feminina de dublu vasle, prin Ancuta Bodnar si Simona Radis, care s-au impus detasat in Finala A de la Sea Forest Waterway.

- Jocurile Olimpice 2020, canotaj: Romania, medalie de ARGINT in proba de patru rame masculin Jocurile Olimpice 2020, canotaj: Romania, medalie de ARGINT in proba de patru rame masculin Echipajul de patru rame fara carmaci masculin al Romaniei, format din Mihaita Tiganescu, Mugurel Semciuc, Stefan Berariu…

- Romania a castigat astazi prima medalie la Jocurile Olimpice din Japonia. Ana Maria Popescu (fosta Branza) a obtinut argintul la proba de spada. Sportiva din tara noastra a fost depasita la limita in ultimul act de catre chinezoaica Sun Yiwen, scor 10-11. In semifinale, Ana Maria Popescu o depasise…

- Mihaela Buzarnescu a caștigat sambata finala de dublu a turneului de la Budapesta, unde a facut echipa cu reprezentanta țarii gazda, Fanny Stollar. Perechea romano-maghiata a invins in finala cuplul alcatuit din Aliona Bolsova Zadoinov (Spania) și Tamara Korpatsch (Germania).

- Presedintele Federatiei Romane de Canotaj, Ion Birladeanu, a declarat pentru AGERPRES ca obiectivul unicului nostru echipaj la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cel de Canoe 2 in proba de 1.000 m, este cucerirea unei medalii. Romania are o singura barca (Victor Mihalachi/Catalin Chirila) in probele de…