O parte din versantul cascadei Clocota din Geoagiu Bai – unul dintre cele mai populare locuri din județul Hunedoara – s-a surpat. Bucați de roca de cateva sute de kilograme, amestecate cu trunchiuri de copaci, au cazut in gol, peste treptele de la poalele cascadei, chiar in locul ocupat adesea de turiștii care vin sa iși faca fotografii sau sa faca baie acolo, scrie Ziarului Hunedoreanului . Autoritațile au pus o banda din plastic pentru a-i ține la distanța pe turiști de zona afectata de sub Cascada Clocota. Alte bucați de roca și trunchiuri de copac s-ar putea prabuși și ele. Unii turiști continua…