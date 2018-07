Stiri pe aceeasi tema

- O batranica a fost jefuita la Brasov in plina strada. Tanarul i-a smus sacoșa din mana și a fugit, iar totul a fost filmat și facut public. Imaginile au ajuns si la IPJ Brasov, iar politistii incearca acum sa-l identifice pe tanarul care a comis halucinanta talharie. Batrana a ramas pe loc, socata,…

- Politia din Brasov este in cautarea unui tanar care, duminica, a talharit o batrana care abia se putea deplasa, in apropierea unor blocuri din zona Grivitei. Camerele de supraveghere au surprins momentul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Autoritatile din Brasov au anuntat ca un batran de 82 de ani a fost injunghiat, joi, in timp ce se afla pe o strada din municipiul Brasov. ”A intervenit un echipaj SMURD numai cu paramedici, apoi au solicitat echipajul SMURD de terapie intensiva cu medic, un barbat de 82 de ani, cu multiple plagi…

- O romanca și-a mușcat soțul de organele genitale, iar barbatul a ajuns la spital cu hemoragie puternica și dureri insuportabile. Incidentul s-a petrecut, joi seara, intr-un orașel din Italia, scrie Rotalianul.com . Femeia care locuia in localitatea Montecatini, in provincia Pistoia, i-a smuls testiculele…

- Poliția este in alerta dupa ce zece copii au ajuns la spital cu toxi-infecții alimentare. Patru dintre micuți au fost aduși, azi noapte, de parinți iar alți șase au primit ingrijiri medicale, in cursul zilei de vineri.

- Cinci oameni au fost raniți, dupa ce o mașina a intrat in mulțime, la Manchester. Șoferul vehiculului nu a oprit, iar acum poliția incearca sa dea de urma sa, relateaza The Sun. Incidentul a avut loc in apropiere de Trafford Park. Un șofer a intrat in mulțime, dupa ce a traversat un sens giratoriu.…

- Caz revoltator! O tanara din Capitala a fost batuta și jefuita de un barbat la Piața Unirii, in pasajul de metrou cu intrarea dinspre Centrul Vechi. Incidentul a avut loc in urma cu mai bine de doua luni, iar chipul agresorului a fost surprins clar pe camerele de supraveghere.

- O tanara jurnalista a fost talharita in centrul Bucureștiului, in pasajul pietonal de la metrou. Incidentul s-a petrecut in dimineața zilei de 12 martie, insa tanara s-a hotarat sa povesteasca despre coșmarul prin care a trecut de-abia acum.