- Accidentul a avut loc, luni seara, pe o strada din Timișoara, unde șoferul mașnii care transporta mai mulți deținuți care mergea pe contrasens cu girofarurile pronite s-a ciocnit cu un tramvai, scrie OpiniaTimișoarei. Din fericire nu au existat victime, insa poliția face verificari.Șoferul unui microbuz,…

- O minora de 15 ani a fost lovita pe trecerea de pietoni de un sofer baut. Fata este ventilata mecanic și este in stare critica, spun medicii. Accidentul a avut loc in Iași pe o artera intens circulata. Exista imagini pe care Primaria Iași le-a pus la dispoziție Poliției in care se vede cum șoferul […]…

- Imagini incredibile pe un drum din Cluj. O camera de bord a inregistrat momentul in care șoferul unui TIR, care transporta combustibil, a efectuat o depașire extrem de riscanta. Polițiștii s-au sesizat și l-au lasat, miercuri, pe șofer fara permis. Din imaginile video se poate vedea cum șoferul depașește…

- Bucureștiul este fruntaș la procentajul privind persoanele vaccinate. 33,88% din peste 1,8 milioane de persoane au fost imunizate impotriva infecției cu SARS CoV 2, conform datelor obținute de Sursa Zilei. In topul județelor fruntașe la imunizare Capitala este urmata de Cluj, cu un procentaj de 30,27%…

- O basculanta care transporta 30 de tone de nisip s-a rasturnat, joi, peste balconul unui apartament aflat la parterul unui bloc din localitatea Floresti, judetul Cluj. Accidentul a avut loc pe strada Teilor din localitatea Floresti, locatarii imobilului alertand in jurul orei 10.20 autoritațile. “Prin…

- Incidentul a avut loc in cel mai amre mall din Timișoara. O femeie care era insoțita de trei fetițe a fost alarmata de strigatele unei femei. A observat un barbat care fugea cu o poșeta in mana. Pentru ca a trecut pe lana ea, femeia, de una singura a incercat sa il opreasca. a fost […] The post O femeie…

- Poliția Prahova l-a identificat pe proprietarul mașinii filmata in timp ce rula pe contrasens pe DN 1, in Prahova, intre localitațile Banești și Comarnic. Este vorba de un barbat de 69 de ani despre care poliția trebuie sa afle daca el se și afla la volan cand circula pe contrasens. Paradoxal, acesta…