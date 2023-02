Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce liderii din Kosovo si Serbia se reunesc luni seara pentru a negocia un acord de pace, o tanara artista din capitala Kosovo, Pristina, va continua probabil sa primeasca amenintari cu privire la un tablou care ii infatiseaza pe presedintele sarb si pe premierul kosovar sarutandu-se, relateaza…

- Serbia and Kosovo are expected to endorse a deal to normalise strained relations at a high-level meeting in Brussels on Monday, despite efforts from Russia to meddle in the process, according to a senior EU official, according to Euractiv. The talks between Serbia’s President Aleksandar Vucic and Kosovo’s…

- Joining the EU has been a strategic goal for the past two decades, and fulfilling the criteria for EU membership remains one of the key foreign affairs priorities, said Serbian Foreign Minister Ivica Dacic, adding that the status of Kosovo is the country’s number one security issue, according to Euractiv.…

- Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters. Vucic a criticat site-urile si grupurile social media din Rusia care publica reclame in limba…

- Kosovo și-a inchis miercuri cel mai mare punct de trecere a frontierei, dupa ce protestatarii au blocat frontiera de partea sarba pentru a-și susține rudele etnice din Kosovo care refuza sa recunoasca independența țarii, transmite Reuters. Dupa ce alte doua puncte de trecere a frontierei sarbe au fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, ca dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala creste riscurile de conflict, relateaza Reuters. „Potentialul de conflict in lume este in crestere, iar aceasta este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si…

- European Union and Western Balkans leaders met in the Albanian capital Tirana on Tuesday for a summit meant to reassure the region of a future in the bloc amid fears of rising Russian and Chinese influence, according to Reuters. The leaders of the six Balkan countries of Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro,…

- Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului rus de Securitate, a avertizat marti NATO sa nu furnizeze Ucrainei sisteme de aparare antiracheta Patriot, acuzand alianta occidentala ca este o „entitate criminala” pentru ca livreaza arme catre ceea ce el a numit „regimuri extremiste”, relateaza Reuters,…