- O alpinista cu experiența din Brașov și-a pierdut ieri viața in Munții Bucegi, chiar de ziua ei de naștere. Pentru ca are o sora geamana, aceasta a vrut sa omagieze, parcurgand traseul Albișoara Gemenelor. Din pacate, nu și-a gasit niciun partener de drum și a plecat singura in traseu. Pe la amiaza,…

- O alpinista cu experiența din Brașov, Silvia Murgescu, a murit in Munții Bucegi. Trupul acesteia nu poate fi recuperat din cauza vantului extrem de puternic. Potrivit Salvamont Bușteni, alpinista a murit chiar de ziua ei de naștere, scrie mediafax.ro.„Pentru ca mai are o sora geamana,…

- Marilena Nedelcu Medicii neurologi avertizeaza ca, anual, in Romania se inregistreaza peste 50.000 de accidente ischemice. Și nu este singura afecțiune neurologica cu care se intalnesc specialiștii. O problema grava este și faptul ca, in pandemie, pacienții nu prea și-au mai luat tratamentele și nici…

- Un turist a fost muscat de vipera in Piatra Craiului și a fost salvat rapid cu ajutorul unui campion national la ciclism, aflat intamplator in zona, la antrenament. Salvamontistii spun ca, desi este greu de crezut ca trebuie sa te feresti de vipere in decembrie, cazul atipic arata ca nimic nu este imposibil.…

- Un elicopter IAR 330 SOCAT al Fortelor Aeriene Romane a pierdut unul dintre motoare la exercitiul international Junction Strike. Pilotii au aterizat imediat, fara ca cineva sa fie ranit. Elicopterul IAR 330 SOCAT al Fortelor Aeriene Romane a pierdut unul dintre motoare in timpul unui exercitiu international…