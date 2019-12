Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 18 ani din Sankt petersburg a fost atacata și batuta de șapte barbați. Agresorii au insultat-o din cauza ca arata "ca o lesbiana", relateaza The Moscow Times, citat de Hotnews.Ecaterina Lysikh și prietenele ei au fost harțuite de șapte barbați. Aceștia le-au urmarit la o cafenea, dupa…

- Peste zece spitale si mai multe scoli din diferite zone ale Sankt-Petersburg au fost evacuate luni dupa primirea unor amenintari cu bomba, a declarat o sursa din cadrul serviciilor de urgenta pentru agentia TASS.

- Un barbat din Sankt Petersburg a fost reținut dupa ce a condus patru migranți din Asia de Sud peste o trecere de frontiera falsa pe care a construit-o lânga granița Rusiei cu Finlanda, relateaza The Moscow Times. Polițiștii de frontiera ruși au reținut joia trecuta grupul de patru migranți din…

- Un avion de pasageri din Rusia a efectuat, vineri dupa-amiaza, o aterizare de urgenta pe un aeroport din centrul țarii, dupa oprirea unuia dintre motoare, afirma surse citate de agentia de presa Tass, preluata de Mediafax.Avionul, de tip Suhoi Superjet-100, apartinând companiei Yamal Airlines,…

- O adolescenta in varsta de 16 ani din Zalau a fost batuta și violata, miercuri seara, din cauza unei fete in varsta de 13 ani, care a vrut sa se razbune, dintr-un motiv incredibil. Copila a ajuns in stare grava la spital.

- CRIMA infioratoare: Și-a ucis sora de doar 17 ani din cauza invidiei. Dupa ce a ucis-o pe adolescenta, i-a scos ochii și i-a taiat și o ureche. Victima era un model apreciat O femeie și-a injunghiat sora adolescenta dintr-un motiv șocant. Aceasta era invidioasa pe succesul tinerei in industria modei.…