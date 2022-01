Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic se afla in continuare in vizorul autoritatilor australiene, dupa o prima victorie legala. Autoritațile australiene reexamineaza documentele completate de jucatorul de tenis, nevaccinat si cu scutire medicala, pentru a ajunge la Melbourne. Potrivit news.ro care citeaza presa australiana,…

- Novak Djokovic, care s-a antrenat marți dimineața pe terenurile de la Australian Open, este in vizorul autoritatilor australiene. Acestea verifica documentele completate de numarul 1 mondial inainte ca acesta sa ajunga in Australia, scrie news.ro . Potrivit presei australiane, Novak Djokovic ar fi completat…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic a transmis un mesaj prin intermediul unei rețele de socializare, dupa ce instanta din Melbourne a intors decizia de anulare a vizei lui de intrare in Australia. Liderul clasamentului ATP s-a aratat multumit si ii este recunoscator judecatorului care a analizat…

- ​Absent din social medial în ultimele zile din cauza scandalului în care a fost implicat, Novak Djokovic a redevenit activ în cursul zilei de luni. Liderul ATP a postat o imagine pe contul personal de Twitter. "Sunt bucuros și recunoscator ca judecatorul a revocat anularea…

- Srdjan Djokovic, tatal lui Novak Djokovic, a anuntat pentru presa din Serbia ca fiul sau ar fi fost arestat in Australia. Informatia nu a fost confirmata oficial. [email protected] under arrest!!!!!!!!!!— Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022 Intr-o interventie pentru The Pavlovic…

- Prins in mijlocul scandalului diplomtic al inceputului de an, Novak Djokovic, liderul mondial din ATP, e amenințat de o masura ce i-ar putea afecta ultimii ani ai carierei. CONTEXT: Deși organizatorii de la Australian Open acceptasera ca Novak Djokovic sa poata juca la Melbourne fara vaccin, situația…

- Vești bune pentru Novak Djokovic in instanța. Liderul ATP trece prin clime de coșmar in Australia, din momentul in care a pus piciorul in țara de la Antipozi. Campionul sarb, care a refuzat sa precizeze daca s-a vaccinat anti-Covid 19, anunțase ca va participa la Australian Open in baza unei scutiri…

- Scandal fara precedent in Australia, inaintea primului turneu de Grand Slem al anului. Cu toate ca a primit o derogare de la vaccinare la Australian Open, liderul mondial, Novak Djokovic, a fost reținut miercuri pe aeroportul din Melbourne, din cauza ca un membru al echipei sale ar fi aplicat pentru…