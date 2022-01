Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a câștigat procesul privind anularea vizei de intrare în Australia, iar liderul mondial ATP a fost deja eliberat din detenția pentru imigranți unde și-a petrecut ultimele zile. Sârbul a fost așteptat, așa cum era normal, de o mulțime de jurnaliști, dar și de…

- Novak Djokovic a avut castig de cauza in instanta. Judecatorii australieni au decis ca hotararea de a nu-i permite lui Novak Djokovic sa intre in tara este „nejustificata”, iar sarbul trebuie eliberat in 30 de minute de la decretarea deciziei, informeaza CNN . Cu alte cuvinte, tribunalul a anulat decizia…

- Audierea in instanța a lui Novak Djokovic este inca in desfașurare, dar acesta a fost eliberat temporar din detenție. Urmeaza a fi luata hotarare privind soarta vizei sale și șansa de a-și apara titlul de la Australian Open. Conform Mediafax, decizia a fost luata dupa ore de audieri in instanța, in…

- Instanta a revocat, luni, anularea vizei de catre autoritatile federale australeine a vizei de intrare in tara a tenismenului sarb Novak Djokovici, informeaza The Age. Judecatorul Anthony Kelly a anulat decizia autoritatilor de anulare a vizei lui Djokovic si a ordonat ca sportivului sa i se permita…

- Judecatorul Anthony Kelly a decis in favoarea lui Novak Djokovic in procesul privind anularea vizei acordate tenismenului, transmite Reuters. Astfel, magistratul a decis ca viza lui Novak Djokovic este valida și poate intra in Australia.

- Jucatorul sarb de tenis, Novak Djokovic, liderul ATP, a multumit, intr-un mesaj pe Instagram, tuturor celor care-l sustin, el fiind in continuarea izolat intr-un centru din Melbourne, alaturi de imigranti din diferite tari ale lumii, in asteptarea judecarii apelului depus de avocatii sai la decizia…

- Jucatorul de tenis american Tennys Sandgren i-a transmis un mesaj de susținere lui Novak Djokovic. Numarul 1 mondial se afla in mijlocul unei dispute cu autoritațile australiene. Starul de tenis american, Tennys Sandgren, și-a aratat sprijinul in scandalul in care este implicat colegul sau de breasla.…

- Blocat în continuare pe aeroportul din Melbourne, ​Novak Djokovic este izolat într-o camera și nu are voie sa își foloseasca telefonul mobil în timp ce așteapta sa afle daca va fi sau nu lasat sa intre în Australia, informeaza presa sârba.Liderulul mondial…