- Autoritatile iraniene au anuntat miercuri seara restrictii privind libera circulatie in tara pentru persoanele infectate sau suspectate ca sunt infectate cu noul coronavirus, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''In loc sa plasam in carantina orase, vom pune in aplicare restrictii privind circulatia…

- Epidemia de coronavirus mai face o victima in Iran. Bilantul deceselor cauzate de coronavirus urca la cinci, cel mai mare numar de decese inregistrate intr-o țara din afara Extremului Orient, scrie AFP.Noul coronavirus a fost semnalat pentru prima oara in Iran miercuri, cand autoritațile au anunțat…

- China a raportat sâmbata o scadere a numarului de noi decese și cazuri de coronavirus consemnate pâna la finalul zilei de vineri, transmite Reuters. În China continentala au fost înregistrate 397 de noi infectari, fața de 889 în ziua anterioara.Dar, numarul de cazuri…

- Oficiali iranieni din domeniul sanatatii au cerut ca adunarile religioase din Qom sa fie suspendate, dupa ce alte doua persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus in orasul sfant in care doi oameni au murit de aceasta boala in aceasta saptamana, a relatat joi agentia ISNA, transmite Reuters…

- Culmea iresponsabilitatii. O persoana diagnosticata cu noul coronavirus s-a dus la o conferinta in Londra, la care au participat 250 de invitati.Toti cei care au fost la eveniment au fost anuntati despre acest lucru printr-un email expediat de oficialii din domeniul Sanatatii.

- Vasul de croaziera ”Diamond Princess”, cu 17 romani la bord, se afla in carantina in Japonia, dupa ce la bordul navei au fost confirmate 61 de persoane infectate cu coronavirus.Autoritațile din Japonia au intrat in alerta dupa ce un pasager al navei, care a debarcat la Hong Kong a fost diagnosticat…

- Premierul japonez Shinzo Abe a promis luni ca epidemia de coronavirus, are grija sa fi facut deja 360 victime in China, nu poate sa funcționeze bine la Jocurile Olimpice și Jocurile Paralimpice de la Tokyo, relaționeaza AFP. Shinzo Abe este angajat sa colaboreze cu organizații internaționale, inclusiv…

