VIDEO Noua Zeelandă a intrat în anul 2020, cu un show spectaculos cu lasere şi artificii Noua Zeelanda a intrat în 2020, la 13.00, ora României, cu un show spectaculos cu jocuri de lumini, lasere si artificii, urmând sa pașeasca în noul an Australia, Japonia si Coreea de Sud, relateaza Mediafax.

Samoa, parti din Kiribati si Tonga din Oceania au fost primele locuri din lume care au trecut în anul 2020.





A urmat Noua Zeelanda, iar în Auckland, cel mai mare oras, zeci de mii de oameni s-au adunat în jurul Turnului Sky, unde a fost organizat un show de artificii. În premiera, celebrul turn a fost decorat anul acesta cu animatii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

