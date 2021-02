Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 33 de ani, mama a doi copii, a fost incoronata Miss Germania 2021 in cadrul unui concurs reinnoit care, potrivit organizatorilor, are in prim-plan convingerile si personalitatea participantelor si este mai putin axat pe aspectul fizic, renuntandu-se la clasica defilare in costumul…

- YouTube a anunțat, marți, ca va extinde cu inca o saptamana perioada in care Donald Trump va avea contul blocat, informeaza Mediafax , care citeaza Reuters . Decizia a fost luata „din motive de precauție și pentru a preveni eventuale violențe” cu ocazia ceremoniei de inaugurare a lui Joe Biden. La data…

- O instanța thailandeza a condamnat marți o femeie în vârsta de 65 de ani la peste 43 de ani de închisoare pentru distribuirea online a unor postari critice la adresa familiei regale, cea mai dura sentința pronunțata vreodata în aceasta țara pentru insultarea monarhiei, relateaza…

- Teatrul Excelsior a anuntat luni ca lanseaza un serial pentru copii, in cadrul stagiunii online care continua cu mai multe premiere. „Vrajitorul Stie-Tot” va fi lansat pe 24 ianuarie, iar in stagiune vor fi prezentate noi sezoane din serialul de comedie „Dictionar Teatral Urban” si din show-ul…

- Floreștenii au semnalat ca un grup de colindatori a fost luat de poliție și dus la secție, in timp ce se aflau pe domeniul public și colindau. ”Mi-e greu sa ințeleg ce fel de oameni traiesc in sat. Miercuri, pe Eroilor, un grup de colindatori imbracați tradițional, cu urs și toate cele, a fost oprit…

- Mai multe servicii ale Alphabet Inc, printre care Youtube, Gmail și Google Drive, au cazut luni pentru mii de utilizatori din întreaga lume, relateaza Reuters.Unii utilizatori au raportat probleme și cu Google Photos și Google Classroom în contextul în care milioane de elevi…