Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna (USR) a postat pe Facebook o filmare facuta un curtea unui gospodar, acolo unde a participat la taierea porcului. Barna arata cum participa la punerea paielor pe porc pentru a fi parlit, la curatarea soriciului cu cutitul si peria, dar si la savurarea unei cesti cu tuica fiarta. "In…

- Pomul de Craciun a fost decorat cu tuburi de oxigen, casti de protectie, iar in varf, in loc de stea pompierii au pus o sirena care scoate zgomotul specific al autospecialelor de interventie.Bradul a fost impodobit in fata sediului Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta. "Sarbatorile de…

- Pomul de Craciun a fost decorat cu tuburi de oxigen, casti de protectie, iar in varf, in loc de stea pompierii au pus o sirena care scoate zgomotul specific al autospecialelor de interventie.Bradul a fost impodobit in fata sediului Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta. "Sarbatorile de…

- VIDEO: Imagini scandaloase cu un barbat din Alba care lovește un caine cu o lopata. Poliția a deschis dosar penal Un barbat din Alba s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost filmat in timp ce lovea un caine cu o lopata. Filmarile aparute in spațiul public, pe Facebook, au oripilat opinia publica, iar…

- Centrul de vaccinare de la Palatul Copiilor a intrat și el in spiritul sarbatorilor de iarna, cu un brad cel puțin neobișnuit: este realizat din peste 19.000 de doze de vaccin Pfizer și Moderna folosite și inalt de 3 metri. Este primul “brad” impotriva COVID-19, dupa cum il prezinta autoritațile pe…

- Duminica, 5 decembrie 2021, incepand cu ora 17:00, in Piața Tricolorului din Bacau se aprind luminile și bradul de Craciun. Primaria promite sarbatori „de poveste” in acest an, dupa ce, in 2020, a ratat startul acestora cu aproape zece zile. „Pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un polițist brașovean este cercetat disciplinar și penal dupa ce a lovit doi oameni ai strazii care dormeau pe banci in Gara Brașov, relateaza stririleprotv.ro. Polițistul, aflat in timpul serviciului, a vrut sa ii alunge din sala de așteptare a Garii Brașov, pe doi oameni ai strazii care se adaposteau…

- Primele luminite pentru sarbatorile de iarna au fost montate in Bucuresti, joi seara, in Piata Constitutiei. "Am inceput montarea decoratiunilor de Craciun in Bucuresti. Primele luminite au fost montate in Piata Constitutiei, urmand sa le instalam pe toate pana la sfarsitul lui noiembrie",…