VIDEO. Noua ambasadoare SUA în Rusia – huiduită în timp ce intra în MAE rus Noua ambasadoare a Statelor Unite in Rusia, Lynne Tracy, a fost huiduita luni, 30 ianuarie, de o multime de oameni care scandau sloganuri antiamericane in timp ce aceasta intra in sediul Ministerului rus de Externe de la Moscova pentru a-si prezenta acreditarile diplomatice, relateaza Reuters . Grupul de protestatari tinea pancarte scrise de mana pe care erau mesaje critice la adresa Washingtonului. „Tancurile voastre ucid civili”, scria pe una dintre pancarte, in conditiile in care tancurile americane anuntate de Washington ca ajutor pentru Ucraina nu au ajuns inca la Kiev, livrarea lor fiind… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Noua ambasadoare a Statelor Unite in Rusia, Lynne Tracy, a fost huiduita luni, 30 ianuarie, de o multime de oameni care scandau sloganuri antiamericane in timp ce aceasta intra in sediul Ministerului rus de Externe de la Moscova pentru a-si prezenta acreditarile diplomatice, relateaza Reuters . Grupul…

- Lynne Tracy, noua ambasadoare a Statelor Unite ale Americii in Rusia, a fost huiduita luni, 30 ianuarie, de un grup de persoane care scandau sloganuri antiamericane, in timp ce intra in sediul Ministerului rus de Externe de la Moscova pentru a-și prezenta acreditarile diplomatice, informeaza Reuters…

- Ministrul de Externe al FR Serghei Lavrov a descris natura tranziției razboiului Rusiei cu Occidentul, el fiind citat de RIA Novosti. „Cind vorbim despre ceea ce se intimpla acolo, in Ucraina, vorbim despre faptul ca acesta nu mai este un razboi hibrid, ci aproape unul real, pe care Occidentul il pregatește…

- Discuțiile dintre Moscova și Washington privind reluarea inspecțiilor in temeiul tratatului de reducere a armelor nucleare New Start ar fi urmat sa aiba loc in luna noiembrie, in Egipt, dar Rusia le-a amanat, relateaza HotNews.ro.Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Ryabkov, a susținut ca…

- Premierul ungar Viktor Orban a fost aspru criticat de Ministerul de Externe ucrainean, potrivit unor remarci publicate pe site-ul ministerului. Declaratiile premierului Orban „demonstreaza o desconsiderare patologica fata de Ucraina si poporul ucrainean care lupta impotriva agresiunii ruse”, a indicat…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost aspru criticat de Ministerul de Externe ucrainean, potrivit unor remarci publicate pe site-ul instituției.Declaratiile premierului Orban „demonstreaza o desconsiderare patologica fata de Ucraina si poporul ucrainean care lupta impotriva agresiunii ruse”, a indicat…

- Ministerul de Externe din Ucraina l-a criticat aspru pe premierul ungar Viktor Orban, potrivit unor remarci publicate marti pe site-ul ministerului, relateaza dpa. Declaratiile premierului Orban „demonstreaza o desconsiderare patologica fata de Ucraina si poporul ucrainean care lupta impotriva agresiunii…

- Potentiala livrare de catre Grecia, Kievului, a unor sisteme de aparare aeriana S-300 de fabricatie ruseasca ar fi o incalcare flagranta a acordurilor dintre Moscova si Atena si orice echipament militar trimis in Ucraina va fi „urmarit si distrus” de armata rusa, a avertizat purtatoarea de cuvant a…