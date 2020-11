Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca toate vaccinurile rusesti impotriva COVID-19 sunt eficiente, adaugand ca Rusia va inregistra in curand un al treilea vaccin impotriva noului coronavirus, informeaza agentia Ria Novosti, citata de Reuters, potrivit AGERPRES.Rusia a lansat…

- Rusia a testat cu succes o racheta de croaziera hipersonica Zircon, in Marea Barents, i-a transmis un inalt comandant lui Vladimir Putin miercuri, in ziua in care liderul de la Kremlin a implinit 68 de ani, transmite Reuters.Vorbind cu Putin prin videoconferința, Valeri Gherasimov, șeful de stat major…

- Rusia s-a oferit sa gazduiasca discutiile privind incetarea focului dintre fortele azere si cele armene din regiunea Nagorno-Karabakh. Ministrul de externe Serghei Lavrov i-a sunat pe cei doi omologi ai sai si le-a lansat oferta, informeaza Mediafax.Miercuri, Ministerul de Externe rus a declarat…

- Ministerul de Externe rus a declarat ca i-a sunat pe ministrii de externe din Armenia si Azerbaidjan pentru a le spune ca Rusia este dispusa sa gazduiasca discutii. Presedintele rus Vladimir Putin a discutat despre conflictul armat cu presedintele francez Emmanuel Macron si ambii lideri le-au cerut…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, care se confrunta de o luna de zile cu o inedita miscare de protest, se va deplasa luni in Rusia, pentru a discuta cu liderul rus Vladimir Putin, a anuntat vineri Kremlinul, informeaza AFP.

- Presedintele american, Donald Trump , a declarat vineri ca nu a vazut dovezi despre otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii, adaugand in acelasi timp ca nu are niciun motiv sa se indoiasca atunci cand Berlinul da asigurari ca dispune de "probe fara echivoc", noteaza AFP. "Nu am vazut inca dovezi"…