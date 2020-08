Stiri pe aceeasi tema

- Poliția belarusa a reținut duminica cel puțin zece protestatari care s-au adunat din nou in centrul capitalei pentru a cere retragerea președintelui Alexandr Lukașenko, scrie Agerpres.Autoritatile au desfasurat in capitala un dispozitiv politienesc si militar masiv, inaintea unei manifestatii la care…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat pregatit joi, 27 august, sa trimita forțe de ordine in Belarus pentru a sprijini regimul lui Aleksandr Lukașenko, dar a susținut ca nu va face acest lucru decat cand ”situația ar fi in afara controlului, iar elemente extremiste (...) incalca anumite limite”.…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus joi presedintelui Consiliului European, Charles Michel, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca orice presiune asupra conducerii din Belarus sau amestec extern in afacerile interne sunt contraproductive, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters. Cele doua parti…

- Un avion guvernamental rus folosit pentru transportarea oficialilor înalți, printre care și directorul serviciului de informații FSB, a efectuat un zbor rapid catre Belarus, aterizând înapoi la Moscova miercuri dimineața, relateaza Reuters.Zborul vine pe fondul protestelor…

- Primul lider al Belarusului independent care a ajutat la monitorizarea ruperii URSS a spus, duminica, ca președintele Alexandr Lukașenko este puternic zguduit de cea mai mare încercare de înlaturare a sa de la putere în 26 de ani, dar ca acesta reușește sa reziste cu sprijinul Kremlinului,…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus duminica liderului belarus Aleksandr Lukasenko, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Moscova este gata sa asigure sprijin in conformitate cu pact militar colectiv din care ambele fac parte daca va fi necesar, informeaza Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

