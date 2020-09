Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Los Angeles l-au impuscat mortal luni dupa-amiaza pe Dijon Kizzee, un barbat de culoare in varsta de 29 de ani, intr-un incident care a avut loc in sudul metropolei și care a declanșat proteste.

- Tanarul afroamerican Jacob Blake, grav ranit intr-un nou incident grav implicand politia, care a relansat contestarea antirasista in Statele Unite, determinand jucatorii de baschet din NBA la boicot, avea un cutit in masina, au anuntat autoritatile din Wisconsin, relateaza AFP, potrivit news.ro.Departamentul…

- Doi oameni au fost ucisi marti de gloante la Kenosha, in statul american Wisconsin, in cursul celei de-a treia nopti de proteste violente dupa ce politistii din localitate au impuscat de mai multe ori in spate un barbat de culoare, relateaza Reuters. In retelele sociale au circulat mai multe inregistrari…

- Jacob Blake, tanarul de culoare impuscat in spate de politisti la Kenosha (Wisconsin) este paralizat si ”lupta pentru viata sa”, au anuntat familia si avocatii acestuia, in contextul in care orasul este cuprins de manifestatii ale furiei, patate de violente sangeroase, relateaza Reuters.Jacob…

