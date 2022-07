VIDEO. Nou ajutor militar al SUA pentru Ucraina. Patru sisteme mobile de rachete de artilerie evaluate la 400 de milioane de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- SUA au anuntat vineri acordarea unui nou ajutor militar Ucrainei, intre care lansatoare de rachete si obuze cu precizie ridicata ce vor ameliora capacitatile ucrainene de a viza depozite de armament si lantul de aprovizionare al armatei ruse, relateaza France Presse, citata de Agerpres. Acest ajutor,…

- Statele Unite trimit Ucrainei doua sisteme de rachete sol-aer NASAMS, patru radare anti-artilerie și 150.000 de proiectile de artilerie de 155 mm, ca parte a celui mai nou pachet de ajutor militar, a anunțat vineri Pentagonul, potrivit Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a semnat legea adoptata joi de Congres ce prevede un pachet gigantic de 40 de miliarde de dolari pentru efortul de razboi al Ucrainei impotriva Rusiei, a anuntat sambata Casa Alba, citata de France Presse si Reuters. Joe Biden a semnat acest text in timpul vizitei sale…

- Șeful UE pentru politica externa, Josep Borrell, a declarat, vineri, ca blocul va oferi Ucrainei un alt sprijin militar in valoare de 500 de milioane de euro și ca este increzator ca se va ajunge la un acord in zilele urmatoare pentru a conveni asupra unui embargo asupra petrolului rusesc. Adresandu-se…

- Ucraina a avut ajutor din partea Statelor Unite cand a tintit, cu succes, cu rachete de croaziera pretioasa nava de razboi a Rusiei, Moskva, luna trecuta, afirma surse citate de CNN. Crucișatorul Moskva s-a scufundat pe 14 aprilie, dupa ce a fost lovita de doua rachete ucrainene – un eșec militar de…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, marti, intr-un discurs prin videoconferinta in fata parlamentului ucrainean ca Regatul Unit va acorda Ucrainei un nou ajutor militar in suma totala de 300 de milioane de lire, inclusiv sub forma de radare, drone si aparate pentru vedere nocturna, informeaza…

- Președintele american Joe Biden a anunțat joi ca a autorizat inca un ajutor militar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, referindu-se la „o fereastra de timp critica” in conflict, Rusia pregatindu-și forțele pentru urmatoarea faza a razboiului, transmite Reuters.

- Mai multe explozii au avut loc la bordul crucișatorului de rachete Moskva, cea mai importanta nava a Rusiei din Marea Neagra. Ucrainenii susțin ca nava a fost lovita de doua rachete, rușii spun ca, din cauza unui incendiu la bord, mai multa muniție a explodat. Americanii au anunțat un nou ajutor militar…