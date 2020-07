Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat vineri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca va prezenta, la capitolul "Confidentiale", o nota de informare privind Banca Nationala de Dezvoltare (BND), anunța AGERPRES."Astazi o sa avem la 'Confidentiale' o nota de informare despre Banca…

- ”Dublarea alocațiilor a fost mereu o problema” a declarat Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, luni seara, la Realitatea Plus, anunțand ca alocatiile vor fi majorate de la 1 august cu un procent ”in jurul a 15%”. Proiectul este in avizare si va intra in sedinta de Guvern din aceasta saptamana.…

- Sedinta la Palatul Cotroceni, pe tema fondurilor europene. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea miercuri, 22 iulie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta pe tema fondurilor europene cu Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Viceprim ministrul Raluca Turcan, Ministrul Finantelor…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea miercuri, 22 iulie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o ședința pe tema fondurilor europene cu Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Viceprim-ministrul Raluca Turcan, Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, și Ministrul Fondurilor Europene,…

- Klaus Iohannis i-a chemat pe liderii PNL, la discuții, in aceasta seara, la Vila Lac. Printre cei care i-au trecut pragul șefului statului au fost premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministri din Guvern, Violeta Alexandu (ministrul Muncii), și Florin Cițu (ministrul Finanțelor),…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca va fi prezentata, in prima lectura, ordonanta de urgenta care vizeaza un sistem de garantare in cazul companiilor mari, avand prevazut un plafon maxim de opt miliarde de lei. "Astazi vom prezenta in prima…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca va fi prezentata, in prima lectura, ordonanta de urgenta care vizeaza un sistem de garantare in cazul companiilor mari, avand prevazut un plafon maxim de opt miliarde de lei. "Astazi vom prezenta in prima citire…

- Florin Citu a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca aceasta Ordonanta ar putea fi aprobata in urmatoarea sedinta de Guvern. “Astazi vom prezenta in prima citire schema, memorandumul in sedinta de Guvern si la sedinta urmatoare va trebui sa o si aprobam. Un plafon maxim de 8 miliarde…