Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de doar 20 de ani, gimnasta Maria Holbura, care a reprezentat Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anunțat, la scurt timp dupa revenirea din Japonia, ca se retrage! Ea intenționase sa faca același lucru și inainte de JO. La Tokyo, gimnastica din Romania a avut doar trei reprezentanți:…

- Neo-zeelandeza Laurel Hubbard, prima halterofila transgender din istoria Jocurilor Olimpice, a anunțat ca dorește sa se retraga din activitatea sportiva. Halterofila are 43 de ani, iar la competiția de la Tokyo nu a reușit nicio încercare. "Vârsta m-a prins din urma. Si, pentru…

- Larisa Iordache a demonstrat pana in ultima clipa ca este o luptatoare in adevaratul sens al cuvantului. Duminica, blondina s-a calificat in finala de la barna la Jocurile Olimpice 2020, deși la aterizare suferise o mica accidentare. Cu trecerea timpului, gimnasta a acuzat dureri extrem de mari la picior…

- Romfilatelia introduce in circulatie, vineri, emisiunea de marci postale "Jocurile Olimpice de vara, Tokyo 2020". Potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, cele sase timbre ale emisiunii, cu valorile nominale de 1,70 lei, 2 lei, 2,20 lei, 7 lei, 9 lei, 10,50 lei si colita cu valoarea…

- Jocurile Olimpice de vara din anul 2032 vor avea loc in Australia! Orasul Brisbane a fost desemnat gazda celei de-a 35-a editie a Olimpiadei. Decizia a fost luata la Tokyo in cadrul sesiunii cu numarul 138 a Comitetului International Olimpic.

- Cu cateva zile inainte de inceperea oficiala a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, romanca Larisa Iordache se antreneaza intens și iși ține la curent fanii cu privire la ultimele momente pe care le traiește inainte de concurs.

- ​Un barbat din Uzbekistan, angajat temporar la Tokyo pentru Jocurile Olimpice de vara, a fost arestat, duminica, el fiind acuzat de o femeie ca a violat-o, a anuntat politia locala, potrivit AFP.Barbatul în vârsta de 30 de ani ar fi violat-o vineri seara pe tânara de aproximativ…

- Guvernul japonez a anunțat ca pe perioada intrecerii olimpice, 23 iulie - 8 august, e nevoie de masuri stricte pentru a limita raspandirea variantelor de SARS-CoV-2, decizie care a dus și la faptul ca aceasta ediție va fi un eveniment ținut fara spectatori Cu doua saptamani inainte de ceremonia de deschidere…