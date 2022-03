Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anunțat vineri noi sancțiuni aplicate benzinariilor in urma creșterilor nejustificate ale prețurilor la carburanți. ANAF a aplicat 6 sancțiuni in valoare de 140.000 de lei, IGSU a aplicat benzinariilor amenzi de 750.000 de lei, in timp ce sancțiunile aplicate de ANPC au ajuns pana acum la…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, anunta ca ANPC a dat amenzi de 370.000 de lei unui operator de statii de carburant in urma cresterii nejustificate a preturilor la benzina si motorina. In mai multe cazuri, seful ANPC a emis ordine de incetare a practicilor comerciale incorecte,…

- In ultimele zile am asistat la o creștere a prețurilor carburanților la pompa. Creșterea prețurilor la pompa la carburanți, probabil a venit ca un raspuns la criza din Ucraina. Turbulențele din statul vecin vor exercita o „presiune suplimentara” asupra prețurilor pe masura ce evenimentele se intensifica,…

- Dispare de pe piața carnea produsa la noi in țara? Exista acest risc, avertizeaza Asociația Fermierilor din Romania(AFR), deoarece “producatorii nu mai fac fața creșterii necontrolate a prețurilor la electricitate, gaze și motorina”. “Privim cu maxima ingrijorare impactul pe care cresterile uriase…

- Ministrul Economiei spune ca majorarea inspaimintatoare a prețurilor este o consecința a crizei economice și energetice mondiale. Republica Moldova fiind un stat mic, depinde aproape in totalitate de situația internaționala, spune ministrul. Totuși, potrivit oficialului, Guvernul depune eforturi pentru…

- Expertul a analizat situația privind creșterea fara precedent a prețurilor la produse și energie și a ajuns la concluzia ca statul ar fi putut lua o serie de masuri pentru a stopa acest proces.

- Litrul de carburant s-a scumpit, de la inceputul anului, cu aproximativ 30 de bani, adica cu 2 bani pe zi. Acciza majorata de la 1 ianuarie, plus scumpirea barilului de petrol sunt principale motive ale majorarii costurilor. In doar doua saptamani, un plin de benzina sau de motorina s-a scumpit cu 25,…

- Italia ar putea mari taxele pentru companiile energetice care au beneficiat de cresterea preturilor energiei, a declarat miercuri ministrul italian al industriei, transmite Reuters, conform news.ro. Europa se confrunta cu cresteri ale pretului energiei din cauza cererii puternice, a temerilor…