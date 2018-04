Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 10.000 de persoane au participat, sambata, la un nou protest la Budapesta, ei manifestand impotriva controlului guvernului asupra presei, care l-ar fi ajutat pe premierul Viktor Orban sa castige alegerile din 8 aprilie, relateaza Reuters.

- Mii de manifestanți au cerut in strada, sambata, la Budapesta, un nou sistem electoral. Partidul naționalist de dreapta al premierului Viktor Orban, Fidesz, are in parlament o supermajoritate, deși a obținut in alegerile de saptamana trecuta in jur de 50% din voturi.

- Zeci de mii de persoane au ieșit sambata seara in strada, la Budapesta, pentru a protesta fața de sistemul electoral care a asigurat victoria partidului naționalist al premierului Viktor Orban. Alegerile parlamentare au avut loc duminica trecuta. Protestatarii au cerut renumararea voturilor,…

- Cateva mii de unguri au protestat sambata, la Budapesta fata de ceea ce organizatorii numesc un sistem electoral necinstit care i-a oferit prim-ministrului Viktor Orban o victorie covarsitoare dupa „o campanie a urii” fata de migranti, scrie Reuters. Intr-o postare pe Facebook inainte de protest, organizatorii…

- O revista ungara a publicat joi numele a peste 200 de persoane despre care afirma ca fac parte dintr-un grup pe care premierul Viktor Orban il catalogheaza drept ”mercenari” platiti de miliardarul filantrop George Soros cu scopul de a dobori Guvernul, relateaza The Associated Press conform News.ro .…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza pe tema pe tema alegerilor parlamentare din Ungaria și a motivelor care au contribuit la cea de-a treia victorie consecutiva a partidului condus de premierul Viktor Orban.contributors.ro: Nimeni, nici macar un singur observator…

- Gabor Vona, liderul partidului nationalist Jobbik, si-a anuntat demisia in urma rezultatului alegerilor parlamentare desfasurate duminica in Ungaria, informeaza Reuters. Autoritatea electorala ungara informeaza ca dupa numararea a 85% din voturi se anticipeaza ca Jobbik va avea doar 26 de locuri in…

- Mica Unire e sarbatorita cu proteste, in București, in Piața Victoriei! Zeci de oameni s-au adunat in fața sediului Guvernului pentru a manifesta fața de actuala coaliție aflata la putere.Oamenii sunt dotați cu steaguri tricolore, tobe, vuvuzule și fluiere și scandeaza impotriva PSD și ALDE.…