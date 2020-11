Stiri pe aceeasi tema

- Ingenuncheata in primavara de pandemie, Italia este din nou pe marginea prapastiei. Scene șocante au fost surprinse intr-un spital din Napoli. Un barbat care aștepta sa i se faca un test COVID și-a gasit sfarșitul pe podeaua unei toalete.

- Noile masuri impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii coronavirusului in Italia au dus la proteste de strada in Torino și Milano. Ulterior, acestea s-au transformat in confruntari cu poliția și atacuri violente ale grupurilor furioase, care au aruncat cu petarde și alte obiecte incandescente…

- In urma restricțiilor in contextul crizei Covid-19, impuse de guvern, oamenii din Italia au ieșit in strada in semn de protest. Marile orașe precum Torino, Milano și Napoli au devenit scenele de lupta intre protestatari și oamenii legii.

- Sute de persoane au protestat in orasul italian Napoli in noaptea de vineri spre sambata pana la primele ore ale diminetii impotriva unei interdictii de circulatie si a unei inchideri planificate a regiunii, in contextul unei cresteri importante a numarului cazurilor de coronavirus, relateaza dpa…

- Lombardia, din nordul Italiei și Campania, regiunea Napoli, in sud, se pregatesc sa instituie carantina de noapte, pentru a limita raspandirea coronavirusului, relateaza Hotnews.Carantina va intra in vigoare in Lombardia de joi, intre orele 23:00 și 05:00, timp de trei saptamani.

- La sfarșitul lunii iulie, Italia a impus carantina obligatorie pentru toți cetațenii care veneau din Romania, fie ca erau in vacanța, fie ca erau rezidenți sau veneau la munca. La un singur pas de aceasta situație s-a aflat și Ana Baniciu, care iși programase o vacanța in Toscana.Dupa ce am ieșit din…

- Exista si exceptii de la regula izolarii impusa celor care vin din zonele galbene. Romanii care pleaca peste hotare in baza unui contract de munca nu sunt obligati sa stea in carantina cand se intorc in tara. Dar trebuie sa le demonstreze autoritatilor ca ei calatoresc in interes de serviciu. Cei care…