- Guvernul francez ii va transmite secretarului de stat american Mike Pompeo, ce va desfasura in curand o vizita la Paris, ca retragerea trupelor americane din Afganistan sau Irak ar fi o idee rea, a declarat vineri ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP si Reuters.…

- Orasul Compiegne de langa Paris a fost luni scena unor ciocniri intre elevi de liceu si politie, pe fondul unor proteste legate de riscurile de sanatate presupuse de mentinerea deschisa a scolilor in cursul pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters citand autoritatile si presa locale, potrivit…

- Activitatea economica a Frantei este la aproximativ 88% din nivelul normal luna aceasta, dupa ce tara a introdus restrictii pentru a doua oara in acest an, in vederea stoparii extinderii pandemiei de coronavirus (Covid-19), a anuntat luni Banca Centrala, transmite Reuters potrivit Agerpres. In 30…

- Statele Unite au iesit oficial miercuri din Acordul de la Paris, respectand o promisiune de mai multi ani a presedintelui republican Donald Trump de a retrage al doilea cel mai mare emitator de gaze cu efect de sera din lume din Pactul Global pentru Mediu de lupta impotriva schimbarilor climatice,…

- Atat timp cat 'nu vedem clar ca trupele armene parasesc teritoriul Azerbaidjanului, ne vom continua operatiunea militara legitima', a indicat reprezentanta azera de pe langa Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), al carei 'Grup de la Minsk' este mediatorul conflictului inca…

- Turnul Eiffel din Paris a fost evacuat, a declarat un purtator de cuvânt al companiei care îl administreaza, confirmând informațiile unei surse Reuters din domeniul securitații.Compania a refuzat sa comenteze informațiile din mass-media, ca exista o amenințare cu bomba în…