VIDEO Noi proteste în Belarus: Numeroși angajați ai fabricilor de stat au intrat în grevă, studenții au ieșit în stradă Muncitorii din fabrici au început sa scandeze sloganuri, studenții au ieșit în strada iar poliția a efectuat noi arestari luni în Belarus dupa ce mulți locuitori au raspuns apelului facut de opoziție pentru declanșarea unei greve la nivel național, transmit Reuters și National Post.



Noul val de greve a fost declanșat dupa ce președintele Alexandr Lukașenko a sfidat un ultimatum de a pleca de la putere pâna duminica la miezul nopții, provocându-i pe contestatarii sai sa își puna în aplicare planul de a paraliza la țara la aproape trei luni de la… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

