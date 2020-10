VIDEO Noi proteste împotriva Franței în lumea arabo-musulmană / "Decapitați hulitorul!" Portrete ale președintelui francez au fost arse și s-au auzit din nou apelurile la boicot și violența. Zeci de mii de oameni au manifestat și vineri în mai multe țari musulmane și arabe pentru a protesta împotriva Franței cu privire la caricaturile lui Mahomed, potrivit AFP.



Protestele au izbucnit dupa declarațiile lui Emmanuel Macron care apara aceste caricaturi ale profetului Islamului ca parte a libertații de exprimare în urma decapitarii de lânga Paris de catre un musulman al unui profesor care aratase elevilor în clasa astfel de caricaturi



Islamul,…



