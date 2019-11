Stiri pe aceeasi tema

- Venetia se pregatea sambata pentru o noua alerta meteorologica, in asteptarea de ploi si rafale de vant puternice, dupa fenomenul de "aqua alta" (maree inalta), care a determinat autoritatile sa declarate stare de urgenta in Orasul Dogilor devastat de inundatii, relateaza AFP si dpa. Protectia civila…

- Venetia se confrunta vineri cu amenintarea unui nou episod de inundatii, in jurul pranzului nivelul apei putand depasi cu 160 de centimetri valoarea normala, au anuntat autoritatile locale, citate de agentia DPA. ''Inca o zi cu situatie de urgenta'', a scris primarul Luigi Brugnaro pe…

- Veneția a fost inundata noaptea trecuta din cauza celei mai puternice maree din ultimii 50 de ani. Orașul este complet sub apa, iar localnicii și turiști se straduiesc sa gaseasca adapost. Primele informații indica și moartea a doua persoane. „Acqua alta” (apa inalta), cum mai este denumita mareea de…

- Venetia se confrunta in cursul noptii de marti spre miercuri cu o "acqua alta" (maree inalta) istorica, cu un varf ce ar putea ajunge depasi 1,90 metri, potrivit Centrului pentru maree al orasului italian, anunta AFP. "Suntem pe punctul de a infrunta o maree mai mult decat exceptionala. Toata lumea…

- Marti, casele de productie Pathe si Vendome Group au anuntat ca vor colabora la realizarea unei miniserii TV despre incendiul care a devastat catedrala Notre Dame din Paris, inspirat din formatul serialului de succes Chernobyl. Anuntul a fost facut intr un comunicat, pe care cele doua companii l au…

- Unii sfinti au capetele invaluite in halouri de lumina, altii au casti de protectie, iar angajatii de la Vatican care gestioneaza contul oficial de Twitter al papei Francisc in limba engleza au confundat cele doua categorii intr-un mesaj publicat duminica despre cinci noi sfinti canonizati in Piata…

- Arhitectul spaniol Santiago Calatrava, care a construit Podul Constituției din Veneția, a fost amendat cu 86.000 USD (78.000 de euro), dupa ce o instanța italiana a stabilit ca exista numeroase defecte la baza acestui proiect. Decizia a fost pronunțata pe 9 august 2019, potrivit CNN. In verdict se precizeaza…

- „Maronitii sunt creștini libanezi care „urmeaza linia Vaticanului" dar au propriul lor patriarh. Slujba are loc in franceza și in araba. Ieri, am fost invitat sa particip la sfințirea unei biserici maronite in zona de munte, creștina. A fost un eveniment important pentru comunitate. Au venit…