VIDEO Noi imagini din momentul izbucnirii incendiului la Institutul Matei Balș: Primii salvatori au ajuns la 10 minute de la apelul la 112 Cinci pacienți cu COVID-19 au murit, vineri dimineața, in urma unui incendiu izbucnit intr-o secție din Pavilionul V al Institutului ”Matei Balș”. Noi imagini au aparut in spațiul public cu momentul incendiului. Geamul de la un salon se sparge la ora 05.03, adica exact la ora primului apel la 112. Primul echipaj de pompieri a ajuns la ora 05:13, iar peste numai un minut a fost declanșat planul roșu de intervenție. Așa cum se poate vedea in imagini, fumul este unul negru și iese cu putere, dupa spargerea geamului. Asta inseamna ca arderea deja avusese loc in salon, unde exista multe produse… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele imagini cu momentul in care a izbucnit incendiul de la Institutul Matei Bals, filmate filmate vineri dimineața in jurul orei 05.00 de o camera de supraveghere din zona au fost publicate de Europa Libera. Din filmarile obținute se vede cum un fum gros și negru iese prin ferestre. Apoi, flacarile…

- Au aparut primele imagini surprinse de o camera de supraveghere care acopera curtea interioara a Institutului Matei Balș. In filmarea publicata de Radio Europa Libera Romania se observa ca cum fumul dens iese de pe geamul salonului situat la parter in care erau internați mai mulți pacienți.In imaginile…

- Primul apel la numarul de urgența 112 pentru anunțarea incendiului de la Institutul Matei Balș din București a fost primit vineri, 29 ianuarie, la ora 5.04, iar in total au fost zece apeluri, transmite Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), informeaza News.ro.Potrivit informarii STS, primul apel…

- Cea de a 5-cea victima gasita cu puțin timp un urma, dupa incendiul de la Spitalului Matei Bals din Capitala, a fost gasita carbonizata in baie. Inca o persoana a fost gasita decedata in urma incendiului de la „Matei Bals”. Victima a fost gasita carbonizata, in baie, a confirmat la Digi24 ministrul…

- Primarul Capitalei Nicușor Dan a declarat vineri ca ”in ultima saptamana, nu a existat probleme de caldura la Spitalul Matei Balș”, in contextul in care se acrediteaza ideea ca un reșou a fost posibila cauza a incendiului de la unitatea medicala bucureșteana, soldat cu patru pacienți COVID decedați.”Pentru…

- Procurorii și polițiștii criminaliști au inceput audierea personalului medical de la Institutul Matei Balș din Capitala, care era de serviciu in momentul producerii incendiului izbucnit vineri dimineața, soldat cu patru pacienți decedați, scrie G4Media.ro. Potrivit sursei citate, conducerea Institutului…

- Inca doi dintre pacientii care se aflau in Sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt in momentul izbucnirii incendiului au murit la Iasi, potrivit news.ro. Citește și: Soția și Menajera, INTERPUSELE lui Daniel Tudorache - Lua prin intermediul lor diamante, vacanțe de lux, școli private, și aveau…

- Apar informații revoltatoare despre tragedia de la Piatra -Neamț. Conform unor informații citate de Antena 3, apelul la 112 a fost facut la 13 minute de la izbucnirea incendiului de la ATI. Se pare ca flacarile au izbucnit la 18:35 insa apelul a fost facut la 18:48, lucru care vine sa confirme ca…