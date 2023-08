Noi imagini de pe șantierul Autostrazii A7 Buzau – Foșcani au fost surprinse de Raducu P Drum, un impatimit al filmarilor cu drona de pe șantierele drumurilor de mare viteza din țara. Este vorba despre lotul 4 Mandrești – Munteni, unde UMB are cel mai mare avans, de peste 15% grad de realizare. Tronsonul 1 […] Articolul VIDEO! Noi imagini de pe lotul 4 al Autostrazii A7 Buzau – Focșani, unde UMB are cel mai mare avans a fost publicat in Ziarul de Bacau .