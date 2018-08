​​VIDEO Noi imagini cu explozia de pe autostrada de lngă Bologna. Cum arată autostrada prabușită după incident Noi imagini video au aparut cu exlozia puternica a unui camion-cisterna pe o autostrada de langa orașul italian Bologna, incident in urma caruia a murit o persoana, alte cel puțin 145 de persoane au fost ranite, o bucata din autostrada s-a prabușit, iar mai multe cladiri din zona au fost afectate. Explozia puternica s-a petrecut la puțin timp dupa ce o cisterna s-a ciocnit de un camion și a produs inițial o deflagrație mai mica ce s-a soldat cu un incendiu. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

