- Un agent FSB care acționa sub pseudonimul „Profesorul” a fost reținut la Odesa. Anunțul a fost facut de serviciul de presa al Parchetului Regional Odesa. Potrivit sursei citate, dupa 24 februarie, barbatul a fost recrutat de reprezentanții FSB și ar fi contribuit la desfașurarea unor activitați subversive…

- Forțele ruse au lovit, marți dimineața, infrastructura portuara din regiunea Nikolaev. Anunțul a fost facut de primarul orașului Nikolaev, Oleksandr Senkevici. „O lovitura de proporții cu rachete a fost lansata asupra sudului Ucrainei din directia Marii Negre, fiind utilizate si avioane”, a declarat…

- UPDATE: Cel putin 12 persoane au fost ucise joi, intr-un atac cu rachete rusesti, la Vinnytsia, un oras situat in centrul Ucrainei, relativ crutat de confruntari armate, anunta serviciile ucainene de salvare, relateaza AFP. Trei rachete rusesti au lovit in centrul orașului, au ucis 12 persoane, inclusiv…

- Orasul Sloviansk din estul Ucrainei, a fost ținta unui bombardament „masiv”, a anuntat marti primarul, facand apel la locuitori sa se puna la adapost, relateaza AFP. „Sloviansk! Bombardament masiv al orasului. Centrul, nordul. Toata lumea sa ramana la adapost”, a scris pe Facebook Vadim Liah, primarul…

- Rusia a anunțat ca parasește Insula Serpilor la doar cateva zile dupa ce Ucraina a lansat un atac major cu rachete, potrivit DailyMail. Porțiunea de pamant de 100 de acri este o poziție strategica favorabila, situata la aproximativ 80 de mile de coasta de sud a Ucrainei, in Marea Neagra. Rusia a ocupat…

- Serviciul de securitate al Ucrainei a anunțat arestarea unui barbat, acuzat ca este agent rus. Individul a fost ridicat de ofițeri chiar de pe o strada din Harkov. SBU a publicat pe canalul oficial de Telegram o inregistrare video cu operațiunea de reținere a presupusului agent. The post Agent rus,…

- Rusia a ucis sute de civili in orașul Harkov, din nord-estul orașului, cu bombe cu dispersie interzise, ​​potrivit unui nou raport al Amnesty International. Raportul, publicat luni, acuza Moscova de bombardarea, fara discernamant, al celui de-al doilea oraș ca marime al Ucrainei. Acest raport intitulat:…

- Forțele armate ucrainene au declarat joi, in cadrul unui briefing de razboi, ca cel puțin 31.700 de soldați ruși au fost „lichidați” in Ucraina de la inceputul razboiului din data de 24 februarie. In plus, trupele de aparare au distrus și peste 3.400 de tancuri blindate, peste 550 de operatori UAV,…