- Intr-o convorbire telefonica pe care a avut-o vineri cu Michalis Chrisochoidis, ministrul pentru protectia cetatenilor din Republica Elena, Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne, si-a exprimat solidaritatea cu Grecia in contextul presiunii migrationiste la frontiera Greciei cu Turcia.

- Ministrii de Externe din Uniunea Europeana, reuniti in Consiliul Afaceri Externe, au calificat, vineri, situatia provocata de criza migrantilor de la granita Greciei cu Turcia ca fiind „inacceptabila”, potrivit unui comunicat, anunța MEDIAFAX.Membrii Consiliului au spus ca trecerea ilegala…

- Fortele elene de securitate au fost atacate, vineri, cu fumigene si gaze lacrimogene in regiunea Kastanies, la granita cu Turcia, in timp ce incercau sa impiedice intrarea migrantilor in tara, informeaza Greekreporter. Fortele de securitate au folosit tunuri cu apa pentru dispersarea multimii, scrie…

- Consiliul Europei a cerut luni o 'actiune urgenta' in fata 'crizei umanitare fara precedent', generata de miile de migranti care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin frontiera dintre Turcia si Grecia, potrivit AFP.'Este timpul sa actionam imediat si sa raspundem nevoilor umanitare si…

- Politia greaca a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a respinge sutele de migranti care au incercat sa traverseze duminica granita dinspre Turcia, in a doua zi consecutiva de confruntari la trecerea de frontiera din nord-estul Greciei, potrivit Reuters, citat de Mediafax.

- Tensiuni la granita Turciei cu Grecia. Politistii greci au recurs la gaze lacrimogene pentru a tine la distanta grupuri de migranti care au aruncat cu pietre, fortand intrarea. Situatia s-a inflamat in ultimele 24 de ore, ... The post Grecia suplimenteaza forțele la granița cu Turcia. Mii de refugiați…

- Aproximativ 13.000 de migranti s-au deplasat la frontiera dintre Turcia si Grecia in urma amenintarilor presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan ca ii va lasa sa iasa din tara pe refugiatii care vor sa ajunga in Europa, a anuntat sambata ONU, potrivit AFP, conform Agerpres.Citește și: Sorina…

- Sase migranti au fost gasiti morti din cauza frigului in ultimele zile in regiunea Evros, la frontiera Greciei cu Turcia, a anuntat marti Pavlos Pavlidis, medicul legist al spitalului din Alexandroupolis insarcinat cu autopsii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Cei sase migranti, doua femei…