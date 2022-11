Stiri pe aceeasi tema

- Un nou-nascut a fost ucis in urma unui bombardament al rusilor care a avut loc in cursul noptii asupra unei maternitati din regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei. Oleksandr Staruh, seful administratiei militare regionale Zaporojie, a anuntat miercuri pe Telegram ca fortele rusesti au tras cu „rachete…

- Trei oficiali americani au afirmat ca evaluarile preliminare au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de fortele ucrainene asupra uneia rusesti care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marti, precizeaza AP. Ministerul de Externe polonez a spus inițial despre racheta…

- O serie de explozii s-au auzit luni dimineata la Kiev, capitala Ucrainei, in timp ce autoritatile regionale din nordul, estul si centrul Ucrainei au raportat de asemenea lovituri de rachete. Rusia si-a intensificat in ultimele saptamani atacurile cu rachete asupra Ucrainei dupa ce a dat vina pe Kiev…

- La mai bine de opt luni de la inceputul invaziei, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, este in continuare dispus sa negocieze in privința Ucrainei, dar are anumite condiții, potrivit propagandei ruse, citata de The Kyiv Independent. „Suntem intotdeauna…

- Compania ucraineana pentru energie nucleara, Energoatom, raporteaza ca armata rusa a rapit doi angajați de la Centrala Nucleara Zaporojie. Șeful departamentului de tehnologie informatica din centrala, Oleh Kostyukov, și Oleh Oshek, un asistent al directorului centralei, au fost rapiți luni, a scris…

- Sirenele de raid aerian rasuna pe intreg teritoriul Ucrainei. Sambata dimineața au fost activate alerte de raid aerian in fiecare regiune a Ucrainei, cu excepția Crimeei ocupate de Rusia, relateaza Ukrainska Pravda. Alertele de raid aerian semnaleaza amenințarea unor atacuri cu rachete. Orașul Zaporojie…

- Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o…

- Agentia ucraineana Energoatom a acuzat fortele ruse care ocupa centrala nucleara Zaporojie din sud-estul Ucrainei ca i-au rapit si maltratat din personal, informeaza joi dpa. Presedintele Energoatom, Petro Kotin, a declarat pentru grupul media german Funke ca aproximativ 200 de persoane au fost retinute,…