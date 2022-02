Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 23: 50 O explozie uriașa s-a produs in apropiere de Kiev, la Vasilikiv, aflat la 35 de kilometri. Un terminal petrolier ar fi luat foc și exista riscul unui accident ecologic și tehnologic major, potrivit agenției Nexta.❗️ A massive explosion in #Kyiv It is reported that an oil depot near #Vasylkiv…

- Cipru ar fi confirmat ca nu se va opune excluderii Rusiei din sistemul bancar SWIFT, a anunțat sambata ministrul de externe ucrainean Dmytro Kuleba. Decizia vine dupa ce și Italia a anunțat ca nu se va opune, lasand doar doua alte state UE care s-ar mai opune sancțiunii in acest moment. We did it. Cyprus…

- Doua clipuri postate pe Twitter din adaposturile din Kiev surprind experiența localnicilor capitalei aflata in acest moment sub atac din toate colțurile. In ciuda luptelor de afara, parinții incearca sa ofere un pic de normalitate copiilor. Intr-o stație de metrou din Kiev care funcționeaza ca adapost,…

- Rușii au ieșit in strada in Sankt Petersburg și Moscova, scandand ”Fara razboi”, arata o postare pe Twitter a canalului de media belarus Nexta. Totodata, agenția AFP a publicat mai multe fotografii cu manifestanți in capitala Rusiei. Vladimir Putin e numit ”criminal” și comparat cu Hitler pe pancartele…

- Fotografii agenției naționale de știri ucrainene, Ukrinform, au realizat mai multe imagini de pe strazile din Harkov, aflat in nord-estul țarii și care are o populație de circa 1.4 milioane de locuitori.Cel de-al doilea mare oraș al Ucrainei a fost și el joi ținta atacurilor cu rachete ale Rusiei. Iar…

UPDATE: Au aparut imagini cu bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei Ultimele informații arata ca rușii au ajuns in Odessa, la un pas de granița Romaniei. Vezi aici video. Scenes we would see in Syria are now taking place in Ukraine's Kharkiv pic.twitter.com/JrLSrjS5wE — Ragip Soylu (@ragipsoylu) February…

